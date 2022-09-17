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Поставки планшетов продолжают снижаться и Apple сохраняет лидерство
Падение по сравнению с прошлым годом составило 11%
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ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Планшеты так и не смогли обрести популярность уровня смартфонов или даже ноутбуков. Продажи у них много лет были на не слишком высоком уровне. Во время пандемии спрос вырос, но сейчас он снова идёт на спад.

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Недавний отчёт фирмы Canalys показывает это в очередной раз. Поставки планшетов сокращаются четвёртый квартал подряд. По сравнению с показателями годичной давности на этот раз падение составило 11%.

Ноутбуки и хромбуки чувствуют себя не лучше. Виноваты могут быть рост мировой инфляции, карантины в Китае из-за COVID-19 и сокращение расходов на образование. Планшеты применяются в образовательном процессе, что может объяснить увеличение продаж в период пандемии. При этом планшеты служат много лет, а дистанционное обучение осталось в прошлом, так что их востребованность упала. 

Структура рынка планшетов мало меняется. Apple лидирует с долей рынка почти 35%, при этом её поставки сократились на 15%. У Samsung доля рынка 20% и спад поставок на -13%. У Lenovo доля (10,1%), а Amazon единственная показала рост на 6,3%.

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В октябре должны быть представлены новые iPad, которые могут немного оживить интерес к планшетам, пишет Phonearena.

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#планшеты
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