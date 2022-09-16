Защитник Microsoft уступил Avast, AVG и Avira

Занимающаяся анализом вредоносных программ и методов борьбы с ними компания AV-Comparatives опубликовала очередной отчёт о защите в реальном времени. Предыдущий был представлен по результатам тестирования за апрель-май. С тех пор Защитник Microsoft стать чуть хуже.

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Защитник Microsoft показал уровень блокировки угроз в 99%, не изменившийся с весенних тестов. По ложным срабатываниям результат стал хуже, два вместо нуля полгода назад. Конкурирующие антивирусы Avast, AVG, Avira и Total AV были лидерами, улучшив прежние показатели.

В марте Microsoft объявила работу над улучшением ложных срабатываний. Это произошло на следующий день после того, как она пометила собственные обновления Office как вредоносные. Невозможно было улучшить результат в ноль ложных срабатываний, так что Microsoft смогла сделать его лишь хуже, пишет Neowin.

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