На такой скорости за секунду передалось бы шесть дисков Blu-ray

Компания Fujitsu разработала технологию оптической передачи с возможностью передачи на скорости до 1,2 Тбит/с на одну оптическую волну. Это эквивалентно передаче шести дисков Blu-ray (25 ГБ) в секунду. Технология превосходит традиционные оптические сетевые решения практически по всем параметрам.

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Применяется большая интегральная схема цифровой обработки сигналов (DSP) на современных полупроводниковых процессах. Она на треть меньше и легче по сравнению с традиционным оборудованием с воздушным охлаждением. Потребляемая мощность была уменьшена до 120 мВт на пропускную способность (Гбит/с), выбросы CO2 уменьшили на 70% по сравнению с обычными системами передачи.

С распространением 5G, ИИ, IoT и больших данных (Big Data) растёт спрос на более быстрые технологии передачи данных. Стандарт 5G не стал революцией, но уже ведётся работа над 6G.

В отличие от обычного оптического передающего оборудования с воздушным охлаждением, система Fujitsu применяет жидкостное охлаждение. Оно встречается всё чаще по мере роста объёма передаваемых данных.

В прошлом году Microsoft рассказала о тестировании двухфазной системы иммерсионного охлаждения серверов. Установка из погруженного в непроводящую жидкость (кипящую при температуре 50 градусов по Цельсию) стального резервуара может снизить энергопотребление сервера на 15%.

Fujitsu применяет машинное обучение для высокоточного анализа состояния компонентов, таких как оптические волокна. Результаты анализа можно использовать для установки метода модуляции DSP и элементов конфигурации при построении сети для получения лучшей производительности передачи при минимальном энергопотреблении.

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Компания говорит, что при работе с устройством с пропускной способностью 800 Гбит/с может достичь в четыре раза большего радиуса действия по сравнению с обычной системой. Она надеется коммерциализировать оборудование на основе этой технологии в первой половине 2023 финансового года, пишет Techspot.