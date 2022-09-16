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Процессоры Samsung Exynos выживут после перехода Galaxy S23 на Snapdragon
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Анализ рынка от Gfk показывает, что доля мобильных процессоров Samsung Exynos упала с 76% в 2019 году до 20% в прошлом квартале. Анонс аппаратов Galaxy A13 и Galaxy A53 на чипах Exynos может увеличить их долю до 30%.

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Чипы Exynos не исчезнут, хотя в Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra во всех странах будут исключительно Snapdragon 8 Gen 2. Samsung продолжит устанавливать Exynos в примерно четверть смартфонов своего производства в следующем году. Это относится главным образом к моделям начальной и средней категорий.

Причина выбора Snapdragon для Galaxy S23 связана не с проблемами падения частот или перегрева запланированного на будущий год Exynos 2300, а с достоинствами модема Qualcomm 5G в следующем Snapdragon. До такого уровня разработки самой Samsung пока не дотягивают.

На выставке MWC 2022 Qualcomm анонсировала новое поколение модема Snapdragon X70 5G. Созданный на техпроцессе TSMC 4 нм, он войдёт в состав Galaxy S23 и других флагманов 2023 года. Во второй половине года он станет доступным и другим производителям.

Вместо увеличения скорости подключения, как в Snapdragon X65, X60, X55 и X50, Qualcomm решила сохранить 10 Гбит/с, как в Galaxy S22, и расширять функциональность и возможности ИИ. Благодаря этому производитель обещает Qualcomm 5G AI Suite, Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite, Qualcomm 5G PowerSave Gen 3 и агрегацию несущей 4X sub-6, высокие скорости 5G, большое покрытие, низкие задержки и энергоэффективность. Будет поддержка любого коммерческого диапазона частот 5G от 600 МГц до 41 ГГц, впервые агрегация четырёх несущих в нисходящем канале через TDD и FDD, агрегация mmWave-sub-6, автономная поддержка mmWave, глобальная поддержка нескольких SIM-карт 5G, быстрая коммерциализация функций 5G Release 16 за счёт обновлений программного обеспечения.

Apple пока тоже поставила на паузу планы создания своего модема и во всех iPhone 14 применяется Qualcomm X65, пишет Phonearena.

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#samsung #exynos
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