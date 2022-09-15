Ей придётся побороться за восстановление своей доли рынка с китайскими производителями

Издание «Известия» со ссылкой на близкий компании Samsung источник пишет, что она собирается в этом году вернуться на российский рынок электроники. Это означает возобновление поставок техники боящимся банкротства розничным сетям и повторный запуск официального интернет-магазина. Об этом же говорит другой источник из рядов ритейлеров.

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На сером рынке также слышали о возможном возвращении Samsung. Представитель одного интернет-магазина рассказал, что там сейчас не горят желанием завозить технику этого производителя из-за вероятности скорого возобновления официальных поставок.

Одним из свидетельств возвращения Samsung является обновление его российского сайта. Теперь там можно увидеть анонсированные в августе гибкие смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.

Один из перечисленных выше источников считает, что возвращение такого крупного производителя может послужить сигналом и для других компаний. За время отсутствия Samsung утратила значительную часть своей доли рынка, хотя её устройства ввозились посредством параллельного импорта. В августе на долю Samsung пришлось 9% проданных смартфонов, тогда как год назад это значение достигало 30%, говорят в МТС. В денежном выражении доля Samsung в августе была 12% против 28% год назад. Аналитики полагают, что в России покупатели любят бренд Samsung и ему не составит труда вернуть утраченные позиции, пишут Известия.

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