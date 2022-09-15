О сроках поступления в продажу речи пока не идёт

Несмотря на малый спрос на смартфоны с небольшими экранами среди современных покупателей, время от времени тот или иной производитель идёт против моды. Быть может, скоро в ряды таких производителей вступит и Google.

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Появилась информация о разработке смартфона с кодовым именем neila. Источником данных стал инсайдер Digital Chat Station на китайском сайте Weibo. Этот инсайдер считается достаточно надёжным, хотя подтверждений этому из других источников пока не поступало.

Он пишет о флагманской модели смартфона с небольшим плоским экраном с отверстием по центру и «семейным дизайном задней панели». Сложно сказать, что означает последняя часть.

iPhone 12 mini и 13 mini не пользовались большой любовью покупателей, потому в этом году Apple не стала выпускать модель mini. Google на продаже смартфонов и близко не зарабатывает на уровне Apple, поэтому может экспериментировать более свободно. Компания представила Pixel 5 с экраном 6 дюймов в 2020 году и по сегодняшним меркам это небольшое устройство и почти без рамок.

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Ненамного больше выпущенный в этом году Pixel 6a размером 6,1 дюйма, но он не относится к категории флагманов. Премиальным устройством является представленный недавно Asus Zenfone 9 с диагональю 5,9 дюйма, напоминает Phonearena.