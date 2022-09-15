Samsung является одним из ведущих производителей смартфонов, а устройства Galaxy S среди них наиболее премиальные. Однако, аппараты этой серии давно не предлагали интересных новшеств.
реклама
Быть может, скоро это изменится. Правда, вместо того, чтобы что-то добавить, Samsung собралась кое что убрать. А именно все кнопки с корпуса.
Согласно появившейся информации, случится это не в следующем году и даже не через год, а только в 2025 году. Пока неизвестно, как Samsung собирается заменить функциональность кнопок громкости и питания. Должна иметься возможность принудительно выключить или перезагрузить устройство при необходимости. Вместо кнопок могут применяться жесты по экрану или определённые движения устройством в пространстве.
Не так давно Apple убрала клавишу Escape с клавиатуры и заменила её сенсорной панелью. Однако, речь идёт о ноутбуках, а не о смартфонах. Тем более что под давлением недовольной общественности Apple после вернула кнопку Escape.
HTC тоже пробовала провернуть подобный фокус, но не убирала полностью физические кнопки. В HTC U12+ кнопки на устройстве были не механическими, но пользователи этого новшества не оценили, пишет Gizmochina.