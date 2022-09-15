Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Смартфоны Samsung серии Galaxy S могут остаться без кнопок
Случится это событие ещё нескоро
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Samsung является одним из ведущих производителей смартфонов, а устройства Galaxy S среди них наиболее премиальные. Однако, аппараты этой серии давно не предлагали интересных новшеств. 

реклама

Быть может, скоро это изменится. Правда, вместо того, чтобы что-то добавить, Samsung собралась кое что убрать. А именно все кнопки с корпуса.

Согласно появившейся информации, случится это не в следующем году и даже не через год, а только в 2025 году. Пока неизвестно, как Samsung собирается заменить функциональность кнопок громкости и питания. Должна иметься возможность принудительно выключить или перезагрузить устройство при необходимости. Вместо кнопок могут применяться жесты по экрану или определённые движения устройством в пространстве.

Не так давно Apple убрала клавишу Escape с клавиатуры и заменила её сенсорной панелью. Однако, речь идёт о ноутбуках, а не о смартфонах. Тем более что под давлением недовольной общественности Apple после вернула кнопку Escape.

HTC  тоже пробовала провернуть подобный фокус, но не убирала полностью физические кнопки. В HTC U12+ кнопки на устройстве были не механическими, но пользователи этого новшества не оценили, пишет Gizmochina.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google может готовить компактный флагманский смартфон Pixel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
9
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
50
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
9
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
69
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
19
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
16
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Apple A16 Bionic показал увеличение производительности GPU на 28% по сравнению с A15 Bionic
3
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
16
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
16
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Xiaomi готовит глобальный запуск смартфона Redmi Note 11 Pro 2023
+
Выбираем «правильный» процессор, за который не будет стыдно после выхода новинок Intel Raptor Lake
+
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
59
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
33
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
76
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
7
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
23
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
19
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
7
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Александр Железняк
16:07
Там и без майнинга полно карт будет. Перекупы тоннами карты скупали, думали манерам перепродадут по конским ценам. У мну знакомый видяхи закупил 3080ti на 4 ляма, кредит в банке брал, теперь лежат мер...
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Вячеслав Павлов
16:05
Дедушка сам - оверклокинг. Он должен был по ТТХ (или гарантии) прожить 70 лет. А в ноябре уже уже будет 80. Разгон составит более 14%.
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
Александр Железняк
16:04
https://a.d-cd.net/50b895s-960.jpg
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Александр Железняк
16:02
И это давно очевидный предсказуемый конец барыг. Лучше в Казахстан съездить и затариться чем нужно. Даже сейчас в период санкции и серого импорта эти барыги завышают цену минимум на 50%
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Yilec
16:01
Пытаются отсрочить неизбежное, ИМХО. Обанкротятся не все. А вообще источник статьи - иноагент, так что читать нужно между строк. 🙄
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
SlideX
16:01
В ДНС 3050ю уже за 25к можно взять (да самую простую кфа2, но еще вчера она стоила 28к)
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Infinity78
16:01
не хватает, не ври. тормоз это а не телефон
Россияне стали чаще покупать смартфоны китайских брендов
Lex001
15:58
Не, нафиг, как выше писал - изделия подвального Китая в анус к панде) Проблемы есть, гарантии нет, пусть ценник и ниже на 15-20% того, что можно найти у нас в небольших магазинах, и на 30-40% ниже, че...
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
Yilec
15:57
Собака ты бешеная. Таких, действительно, только пристрелить остается. Отправишься сразу в альтернативный рай, к "небесной сотне", прямо на сковороду. Передавай там привет чертятам.
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Spambomber13
15:57
Про Грету Тухесберг, не?
Похоже, студия Хидео Кодзимы готовится к анонсу своего нового проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем