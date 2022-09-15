Эта возможность может быть только у старших моделей

Просмотр спецификаций нового поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии показал наличие настраиваемого значения TGP. Согласно утечке данных, лучшие видеокарты Nvidia следующего поколения позволят повышать энергопотребление для повышения производительности.

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Обзором спецификаций карт Nvidia поделился инсайдер Kopite7kimi. По его словам, скоро Nvidia огласит их официально.

Флагманская RTX 4090 на GPU AD102-300 обладает 16384 ядрами CUDA и частотой до 2520 МГц. У этой карты 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 21 Гбит/с, что даёт пропускную способность 1 ТБ/с. Номинальное значение TGP составляет 450 Вт.

Вместо RTX 4080 и RTX 4070 могут выпустить две разные RTX 4080. Первая с GPU AD103-300 имеет 16 ГБ памяти GDDR6X 23 Гбит/с. У неё 9728 ядер CUDA и частота 2505 МГц. Модель RTX 4080 12 ГБ на AD104-400 с 7680 ядрами CUDA и частотой до 2610 МГц. У первой TGP 340 Вт, у второй 285 Вт.

Ранее сообщалось, что RTX 4070 Ti или RTX 4070 будут работать на GPU AD104-400. Сейчас эта информация под вопросом.

VideoCardz со ссылкой на свои источники утверждает, что RTX 4090 получит TGP 450 Вт. Можно будет поменять его в BIOS до уровня 660 Вт. В случае RTX 4080 16 ГБ базовая TGP в 340 Вт может вырасти до 516 Вт, а у RTX 4080 12 ГБ вместо 285 Вт можно поставить 366 Вт. Не исключено, что такая возможность будет не во всех новых моделях.

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20 сентября Nvidia может поделиться новой информацией на мероприятии GTC, пишет Digitaltrends.