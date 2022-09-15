Виноваты в этом серьёзные изменения в политике конфиденциальности Apple

Средняя стоимость покупок внутри приложений в магазине Apple App Store по данным на июль выросла за год на 40%. В магазине Google Play рост составил 9%. Специализирующаяся на анализе приложений компания Apptopia считает, что отчасти в этом виноваты внесённые Apple изменения касательно конфиденциальности.

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Инфляция в США тоже возросла и в июне достигла 40-летнего максимума в 9,1%. Однако, Apptopia винит не инфляцию, а прозрачность отслеживания приложений Apple (ATT).

Представленная в феврале 2021 года и реализованная в iOS 14.5, ATT представляет собой добровольный фреймворк конфиденциальности. В его рамках требуется, чтобы приложения на iOS запрашивали у пользователей разрешение на отслеживание их действий и передачу данных. Так пользователи могут сознательно решать, хотят ли они быть объектом слежки и делиться данными с маркетологами для получения точечной рекламы. Из-за этого изменения конфиденциальности привлечение пользователей для издателей стало дороже.

Разовые покупки в приложениях выросли на 36% против 19% ежемесячных и годовых покупок внутри приложений. Примером разовых покупок может быть приобретение нового скина в игре Tennis Clash. Издатели «пытаются предоставить покупателям выгоду на более длительный срок, сокращая расходы на их привлечение».

Изменение конфиденциальности имеет серьёзные последствия для многих технологических гигантов. Meta в июле отчиталась о первом квартальном падении доходов. Если пользователь iPhone отказывается от отслеживания, приложение не имеет доступа к IDFA (идентификатору рекламодателей), что усложняет измерение эффективности рекламных кампаний.

Марк Цукерберг рассказал, что изменения обойдутся его компании в $10 млрд только в этом году. Зато функция App Tracking Transparency укрепила собственный рекламный бизнес Apple, позволив вклиниться в тесные ряды рекламных гигантов Facebook - Google. По статистике Appsumer, уровень принятия рекламы Apple вырос почти на четыре пункта по сравнению с прошлым годом до 94,8%, а у Meta снизился на 3% до 82,8%, сообщает Techspot.

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