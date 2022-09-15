Теперь приставка будет продаваться с двумя контроллерами

Релиз видеоигры FIFA 23 уже не за горами и компания Sony по такому случаю готовится выпустить новый комплект PlayStation 5. Покупатели этой консоли станут обладателями FIFA 23.

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Подобный комплект японский производитель представляет ежегодно. На этот раз вместе с PS5 в цифровой версии и с оптическим приводом можно будет получить не только футбольную игру, но и дополнительный контроллер DualSense. Обычно PS5 продаётся с одним контроллером в комплекте поставки.

Теперь в коробке их будет два. Это логично, поскольку в FIFA можно играть вдвоём на одной консоли. Пока цена комплекта Sony PlayStation 5 FIFA 23 неизвестна.

Предположительно, новый комплект PS5 будет выпущен примерно в одно время с релизом игры, которая ожидается 30 сентября. Сейчас PlayStation 5 продаётся в нескольких комплектах, включая Horizon Forbidden West и Gran Turismo 7, напоминает Gizmochina.

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