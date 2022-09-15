Чтобы этого не произошло, они хотят продлить мораторий на банкротство до будущей весны

Крупные розничные сети просят у премьер-министра России продлить срок действия моратория на банкротство до 1 марта будущего года. По их мнению, в противном случае многие компании прекратят работать, из-за этого вырастет уровень безработицы и ещё сильнее ухудшится состояние экономики. Об этом говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

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Действующий мораторий истекает в октябре. Санкции со стороны западных стран привели к тому, что многим розничным сетям грозит банкротство. В состав АКИТ входят такие компании, как Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Avito, Lamoda, «Яндекс Маркет», «Сбермаркет», «Детский мир», «Связной», DNS.

Источником проблем является уход из страны крупных иностранных компаний, товары которых продавались в этих сетях. Высокий уровень инфляции, увеличение стоимости импортных товаров, нарушение логистики и падение покупательной способности жителей страны тоже вносят свой негативный вклад.

В стране уже прекратили работу десятки тысяч торговых точек. Досрочное прекращение договоров аренды привело к дополнительным расходам для их владельцев. Из-за этого убытки розничных сетей выросли ещё сильнее и ситуация складывается критическая.

Например, доход сети «Связной» по причине санкций уменьшился на 50%. Прекращение официальной работы в стране компании Apple и Samsung ударило по ассортименту этой сети. Нарушение цепей поставок из Китая также сокращает количество продаваемой продукции, пишет The Moscow Times.

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