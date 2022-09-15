Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Чтобы этого не произошло, они хотят продлить мораторий на банкротство до будущей весны
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Крупные розничные сети просят у премьер-министра России продлить срок действия моратория на банкротство до 1 марта будущего года. По их мнению, в противном случае многие компании прекратят работать, из-за этого вырастет уровень безработицы и ещё сильнее ухудшится состояние экономики. Об этом говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

реклама

Действующий мораторий истекает в октябре. Санкции со стороны западных стран привели к тому, что многим розничным сетям грозит банкротство. В состав АКИТ входят такие компании, как Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Avito, Lamoda, «Яндекс Маркет», «Сбермаркет», «Детский мир», «Связной», DNS.

Источником проблем является уход из страны крупных иностранных компаний, товары которых продавались в этих сетях. Высокий уровень инфляции, увеличение стоимости импортных товаров, нарушение логистики и падение покупательной способности жителей страны тоже вносят свой негативный вклад.

В стране уже прекратили работу десятки тысяч торговых точек. Досрочное прекращение договоров аренды привело к дополнительным расходам для их владельцев. Из-за этого убытки розничных сетей выросли ещё сильнее и ситуация складывается критическая.

Например, доход сети «Связной» по причине санкций уменьшился на 50%. Прекращение официальной работы в стране компании Apple и Samsung ударило по ассортименту этой сети. Нарушение цепей поставок из Китая также сокращает количество продаваемой продукции, пишет The Moscow Times.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#торговля
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В интернете появилась петиция от пользователей Terra Luna
Blizzard оригинально наказала игроков Diablo Immortal, покупающих валюту на сторонних площадках
В World of Warcraft создадут общерегиональный рынок для некоторых категорий товаров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
6
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
49
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
9
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
61
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
16
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Apple A16 Bionic показал увеличение производительности GPU на 28% по сравнению с A15 Bionic
3
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
15
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
15
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
13
Xiaomi готовит глобальный запуск смартфона Redmi Note 11 Pro 2023
+
Выбираем «правильный» процессор, за который не будет стыдно после выхода новинок Intel Raptor Lake
+
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
32
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
56
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
76
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
30
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
7
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
23
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
6
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
14:09
Ждем тонны раздолбанных майнингом видеокарт с описанием "в майнинге не была, играл в танки на выходных". Петушки на вторичке побежали хлам наперегонки сливать))))
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Козак Турчинов
14:07
А где петушки кричавшие что майнинг с нами навсегда и Поса не будет? под шконкой
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Kolyvan
14:07
Где снижаются? Шитилинк и ДНС будут держать цены до конца.
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Stupid Miner
14:03
Или в шахту майнить по взрослому . Лес сырой таскать , рештаки и прочую тяжеленную хрень
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Kolyvan
14:02
Я говорю от том, что сейчас все в 2 раза дороже продается, чем в Европе. Дешевые видяхи будут разве, что на Авито после майнинга
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Sheshenbek
14:00
Ничего нигде не снижается
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Kasyan
14:00
Terra Luna рухнула на новостях об аресте генерального директора проекта
Dimkovski
13:59
Авито!!!!!
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
daimos
13:58
Я только вот не понял, как в твоей башке перекрещиваются эти две темы - майнинг и где купить
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Kasyan
13:57
Найди этот ролик и посмотри там один уголовник 30 лет в тюрьме сидел, пошел воевать в ЧВК, никуда не убежал и погиб отважно в бою, просто там деньги платят в разы больше чем в армии, поэтому ЧВК Вагне...
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем