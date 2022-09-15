На стенде Intel игровой выставки в Японии посетители обнаружили видеокарту Arc A750. Это модель ASRock A750 Challenger, ещё не анонсированная.
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Раньше Intel показывала кастомные модели Arc A380 от производителей GUNNIR и ASRock. Более дорогие модели вроде A750 и A770 демонстрировались исключительно из серии Limited Edition. Это эталонный дизайн производства Intel.
ASRock Challenger на GPU A750 получила дизайн с двумя вентиляторами и займёт в системной блоке два слота. При этом размер печатной платы не намного больше по сравнению с A380. Фотография только одна и нет сведений о разъёмах питания и видеовыходах.
Помимо продуктов на процессорах Alder Lake компания Intel также показала ограниченную серию карт Arc A770 с полосой RGB.
Модель A750 обладает урезанным GPU ACM-G10 с 28 ядрами Xe-Cores и 3584 ядрами FP32. У неё память GDDR6 объёмом до 8 ГБ и мощность 225 Вт.
Intel подтвердила одновременное начало продаж A770 и A750, но сроки так и не названы, пишет Videocardz.