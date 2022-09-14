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Представлен Asus ExpertBook B3 Detachable на Snapdragon 7c Gen 2 с Windows 11
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Тайваньский производитель Asus выпустил гибридный планшет-трансформер на системе Windows-on-ARM под названием ExpertBook B3 Detachable. Он может работать с клавиатурой и без, а подставка удерживает устройство в альбомной и в портретной ориентации.

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Устройство обладает экраном LCD размером 10,5 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей (16:10) и яркостью до 320 нит. Он поддерживает 121% цветового диапазона sRGB. Asus позиционирует устройство как «первый ноутбук на Windows и Snapdragon 7c Gen 2 со встроенным стилусом». Объём памяти LPDDR4 4 ГБ или 8 ГБ, хранилище eMMC128 ГБ. На выбор предлагаются Windows 11 Pro, Windows 11 Home в режиме S и Windows 11 Pro для образовательных учреждений.

Стилус работает 45 минут после 15 секунд зарядки и может храниться внутри планшета. Есть технология шумоподавления ИИ, шумоподавление у передней камеры 5 Мп при слабом освещении и кнопка отключения звука на клавиатуре. Разрешение задней камеры 13 Мп.

Среди других характеристик защита MIL-STD-810H, USB-C (с видеовыходом и зарядкой), один комбинированный аудиоразъём 3,5 мм, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Стоимость в США составляет от $600, сообщает Gizmochina.

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