Таких моделей ожидается по меньшей мере семь

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Основатель исследовательской фирмы Display Supply Chain Consultants (DSCC) поделился соображениями относительно будущего рынка гибких ноутбуков. В следующем году ожидается появление сразу нескольких таких моделей.

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DSCC прогнозирует увеличение поставок в 2023 году на 34%. Только один китайский бренд готов выпустить минимум четыре модели гибких ноутбуков. Из-за вероятной рецессии и неопределённого спроса выпускать их поначалу будут в ограниченных количествах.

Производители вроде Lenovo, Asus и HP ранее представили несколько моделей гибких ноутбуков. Среди новых будут Asus ZenBook Fold 17, ThinkPad X1 Fold и устройство HP. От производителей ждут экспериментов с этим пока не сформировавшимся форм-фактором.

Lenovo ранее выпустила ThinkPad X1 Fold с экраном 13,3 дюйма в первом поколении и 16,3 дюйма во втором. Появились новшества вроде подставки в портретной и ландшафтной ориентациях.

Ещё DSCC ждёт появления в 2023 году минимум 23 складных смартфонов и первого сворачиваемого. Предположительно, уже у всех крупных Android-производителей есть прототип сворачиваемого дисплея или патент на него.

Пока только Oppo показала рабочий прототип сворачивающегося экрана. Автоматизированный «Roll Motor» меняет размер экрана с 6,7 дюймов до 7,4 дюймов.

DSCC обещает позднее назвать производителя первого аппарата со сворачивающимся экраном. Это будет китайская компания, а производитель панели OLED будет корейский, пишет Digitaltrends.

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