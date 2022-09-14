Геймерам следует проявлять осторожность

При помощи метода «Браузер в браузере» злоумышленники научились получать доступ к учётным записям на игровой платформе Steam, стоимость которых достигает $300000. Хакеры отправляют сообщения потенциальным жертвам через Steam, предлагая присоединиться к Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, Rocket League, PUBG и прочим популярным киберспортивным играм. Если даже пользователь не соглашается, хакеры просят проголосовать за команду и дают ссылку на сайт, якобы принадлежащий киберспортивной организации.

реклама

Сайт сделан вполне качественно, поддерживая 27 языков и определяя язык в настройках браузера посетителя. Чтобы присоединиться к команде и сыграть в турнире или в товарищеском матче, пользователей просят войти в систему через учётную запись Steam. Для этого следует ввести логин, пароль и код аутентификации, если она включена.

На самом деле страница входа в систему не является окном браузера. Это встроенное в текущую страницу фальшивое окно. Его можно перетаскивать, сворачивать и разворачивать, что делает его похожим на настоящее.

Если пользователь вводит учётные данные Steam, он перенаправляется на кажущийся обычным адрес. В этом время данные отправляются злоумышленникам и они быстро меняют адрес электронной почты и пароль аккаунта жертвы.

Для защиты от таких махинаций предлагается блокировать JS-скрипты. Большинство пользователей не желают делать этого, так как многие популярные сайты используют JS.

Проще всего защититься, с недоверием относясь к сообщениям и тем более ссылкам от незнакомцев. Впрочем, и сообщения от знакомых могут быть опасными, если их аккаунты взломали. В случае подобных просьб от знакомого желательно связаться с ним другим способом, чтобы убедиться, что вы общаетесь именно с ним, советует Digitaltrends.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



