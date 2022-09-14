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Память DDR5 может подешеветь до уровня DDR4 в следующем году
DDR5 начнёт становиться повсеместно распространённой
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Digitimes Asia сообщает, что цены на оперативную памяти типа DDR5 в текущем полугодии резко упадут. Представители отрасли полагают, что эта тенденция сохранится и в следующем году. Поставщики памяти распродают комплекты DDR5 начального уровня, что сказывается на розничных ценах.

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Ожидается, что в середине 2023 года DDR5 будет стоить столько же, сколько и DDR4. Устойчивое снижение цен наблюдается в течение последних нескольких месяцев. В одном только июле память подешевела на 20%.

Первоначальная цена DDR5 была высокой из-за ограниченной доступности и накруток продавцов. В прошлом году предлагалось отдать примерно $1000 за комплект DDR5 объёмом 16 ГБ. К следующему году со снижением цен DDR5 станет более распространённой, а заодно предложит ещё более низкие задержки.

Комплект памяти DDR5 объёмом 32 ГБ уже можно найти менее чем за $200. Похожие ценовые тенденции наблюдались и при выпуске прошлых поколений памяти.

Несколько недель остаётся до релиза процессоров AMD Ryzen 7000, для которых эта память будет кстати. Ryzen 7000 поддерживают исключительно DDR5, что может послужить толчком к её распространению. Процессоры Intel Alder Lake тоже поддерживают DDR5, но они работают и с DDR4, на которой большинство пользователей и остались.

Будущие процессоры Intel Raptor Lake сохранят поддержку DDR4, но наверняка их покупатели будут брать DDR5 охотнее, чем это было годом ранее, считает Techspot.

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#ddr5 #оперативная память
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