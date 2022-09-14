DDR5 начнёт становиться повсеместно распространённой

Digitimes Asia сообщает, что цены на оперативную памяти типа DDR5 в текущем полугодии резко упадут. Представители отрасли полагают, что эта тенденция сохранится и в следующем году. Поставщики памяти распродают комплекты DDR5 начального уровня, что сказывается на розничных ценах.

реклама

Ожидается, что в середине 2023 года DDR5 будет стоить столько же, сколько и DDR4. Устойчивое снижение цен наблюдается в течение последних нескольких месяцев. В одном только июле память подешевела на 20%.

Первоначальная цена DDR5 была высокой из-за ограниченной доступности и накруток продавцов. В прошлом году предлагалось отдать примерно $1000 за комплект DDR5 объёмом 16 ГБ. К следующему году со снижением цен DDR5 станет более распространённой, а заодно предложит ещё более низкие задержки.

Комплект памяти DDR5 объёмом 32 ГБ уже можно найти менее чем за $200. Похожие ценовые тенденции наблюдались и при выпуске прошлых поколений памяти.

Несколько недель остаётся до релиза процессоров AMD Ryzen 7000, для которых эта память будет кстати. Ryzen 7000 поддерживают исключительно DDR5, что может послужить толчком к её распространению. Процессоры Intel Alder Lake тоже поддерживают DDR5, но они работают и с DDR4, на которой большинство пользователей и остались.

Будущие процессоры Intel Raptor Lake сохранят поддержку DDR4, но наверняка их покупатели будут брать DDR5 охотнее, чем это было годом ранее, считает Techspot.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



