Компания Microsoft представила обновление для участников программы предварительной оценки приложения Skype. Версия 8.89.76.102 доступна на всех поддерживаемых платформах и принесла улучшенные уведомления, интерактивные изображения профиля, улучшенные быстрые действия и исправления ошибок. Хотя Microsoft продвигает приложение Teams, компания не забывает и про Skype, выпуская регулярные обновления с расширением функционала и устранением ошибок.
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Теперь можно предварительно смотреть изображения в уведомлениях на iOS. Нужно нажать и удерживать уведомление от Skype. Здесь же можно отвечать на сообщение.
На всех платформах изображение профиля теперь кликабельно. На всех платформах появился раздел «Подключиться к Skype» в поиске по первому нажатию. При нажатии на поиск показываются команды «Лёгкий поиск контактов», «Сканирование QR-кода» и «Пригласить в Skype».
Улучшен пользовательский интерфейс плавающего режима на всех платформах, когда включены скрытые субтитры во время разговора. Если не приходят уведомления о входящем звонке или сообщении, нужно включить «Режим оптимизации» в настройках Android. Улучшен пользовательский интерфейс аватаров и текста при использовании подписей во время разговора.
Скачать последнюю сборку Skype Insider можно с официального сайта. Программа предварительного просмотра есть на платформах Windows, Mac, Linux (DEB и RPM), Android и iOS, пишет Neowin.