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14 сентября компания Realme собирается представить бюджетный смартфон Realme C30s. Благодаря появлению в бенчмарке Geekbench стали известны некоторые его характеристики.

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Аппарат работает на 8-ядерном процессоре с четырьмя ядрами на частоте 1,2 ГГц и четырьмя на 1,6 ГГц. Это может быть чип UNISOC SC9863A с графическим процессором PowerVR Rogue GE8322. Указано также наличие Android 12 и 4 ГБ оперативной памяти.

В одноядерном тестировании результат составил 126 баллов, в многоядерном 463 балла. По данным со страницы Realme C30s, устройство обладает экраном 6,5 дюйма с вырезом. С учётом цены разрешение может быть HD+, частота 60 Гц. Экран занимает 88,7% площади корпуса и поддерживает 16,7 млн цветов.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, сбоку находится сканер отпечатков. Поверх Android установлена оболочка Realme UI S Edition. C30s обладает единственной задней камерой 8 Мп со светодиодной вспышкой. Разрешение передней камеры 5 Мп. Могут быть выпущены версии 2/32 Гб и 3/32 Гб, сообщает Gizmochina.

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