Аппарат с 8 ГБ памяти и экраном 6,59 дюйма

В мае смартфон Oppo K10x обнаружился на китайских сайтах сертификации 3C и TENAA, но с тех пор он так и не был представлен. Теперь сам производитель сообщил, что Oppo K10x будет анонсирован в Китае 16 сентября. На сайте JD.com доступны предварительные заказы и названы основные спецификации. Дополнительную информацию предоставил инсайдер Panda is Bald.

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Изображения OPPO K10x показывают экран LCD с отверстием в верхнем левом углу. Частота обновления у него составляет 120 Гц. Диагональ экрана 6,59 дюйма, разрешение FHD+. Работает устройство на процессоре Snapdragon 695 6 нм, у него до 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка мощностью 67 Вт. Разрешение основной задней камеры равно 64 Мп. Остальные камеры имеют разрешение 2 Мп, передняя 16 Мп. Сзади располагается логотип «09-Kx».

Скорее всего установлена система Android 12 с оболочкой ColorOS. Сбоку находится сканер отпечатков. Аппарат весит 195 г при толщине 8,5, сообщает Gizmochina.

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