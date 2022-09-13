Сообщается, что до разработки нового Pixelbook очень далеко

Согласно внутренней записке компании Google, попавшей в распоряжение сайте The Verge, Google прекращает работать над ноутбуками под брендом Pixelbook. Компания распустила команду разработчиков модели следующего поколения.

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Вероятно, отказ от выпускать хромбуков верхней ценовой категории призван сократить расходы. Участники команды Pixelbook были переведены на другие должности в компании.

В результате Google уйдёт с рынка ноутбуков после почти десяти лет работы на нём. В 2013 году компания выпустила Chromebook Pixel, через два года представила более дорогую модель. В 2017 году очередной Pixelbook стал высококачественной альтернативой обычно недорогим хромбукам. Стоимость этого устройства начиналась от $999 и в комплект поставки входил стилус Pixelbook Pen.

В 2019 году выпустили Pixelbook Go за $649, тоже достаточно дорогое по меркам хромбуков устройство. Все они продвигали систему Chrome OS, но массовой популярности так и не обрели, пишет Engadget.

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