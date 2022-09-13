Необязательно покупать iPhone 14 и Apple Watch Ultra, чтобы получить последние программные возможности

Новые версии операционных систем Apple для iPhone и Apple Watch официально выпущены. На них будут выходить последние версии айфонов и смарт-часов, а также до них можно будут обновить старые модели от iPhone 8 и Watch Series 4. iPhone 14 и Apple Watch Series 8 начнут продавать в пятницу, что даёт покупателям несколько дней, чтобы ознакомиться с iOS 16 и watchOS 9, прежде чем они получат свои новые устройства.

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Для скачивания и установки iOS 16 на iPhone нужно открыть Настройки > Основные > Обновление ПО > Скачать и установить. Для обновления Apple Watch на iPhone должна быть установлена последняя версия iOS. Откройте приложение Watch на iPhone и нажмите Основные > Обновление ПО > Скачать и установить. Если обновлений пока не видно, нужно попробовать позже, поскольку распространение ведётся поэтапно.

Apple переработала экран блокировки iOS 16 под постоянно активный экран iPhone 14 Pro, предлагая обои с эффектом глубины и новую анимацию уведомлений. Сохранённые обои можно пролистывать жестом и закреплять за ними определённый режим фокусировки.

Apple улучшила некоторые функции iOS. Приложение «Сообщения» теперь позволяет редактировать и отменять отправку текста в течение ограниченного времени. Представлены ключи доступа для Safari, инструменты повышения производительности для «Почты», улучшения функции Live Text, новые параметры специальных возможностей и многое другое.

Большинство возможностей watchOS 9 нацелены на здоровье. Изменилось приложение «Тренировка», дающее больший объём информации. Цифровая головка часов позволяет прокручивать различные показатели, включая просмотры тренировок, зоны сердечного ритма и т.д. Пользователи могут программировать собственные программы, включая в них интервалы занятий и восстановления.

Часы умеют распознавать вид упражнений. Например, в триатлоне часы различают плавание, бег и велосипед. Улучшен трекер сна с расширенными показателями стадий сна — бодрствование, быстрый сон, основной и глубокий сон. Часы могут записывать и показывать историю мерцательной аритмии. Приложение «Лекарства» позволяет задавать напоминания и видеть взаимодействие между принимаемыми препаратами.

watchOS получили новые циферблаты и виджеты. Появился новый режим пониженного энергопотребления, почти удваивающий продолжительность работы (30 часов на Series 8 и 60 часов на Ultra). Он будет синхронизироваться с режимом фокусировки на iPhone.

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Обе системы получили исправления ошибок и обновления безопасности, сообщает Techspot.