В остальных странах максимальное значение составит 512 ГБ

Сентябрь всегда играет важную роль в жизни следящих за технологиями энтузиастов, поскольку в этот месяц анонсируют айфоны. Очередной их анонс состоялся в минувшую среду. Однако, айфоны интересны и доступны не всем, поэтому следует помнить и о других анонсах.

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Например, скоро должен быть представлен смартфон Google Pixel 7, хотя в России по старой традиции официально продаваться он не будет. Тем не менее, в остальном мире аппараты Pixel занимают особое положение в мире Android-устройств. Многие функциональные возможности впервые появляются именно в них, а некоторые так и остаются навсегда только здесь.

Google рекламирует модели Pixel 7 довольно давно, по меньшей мере с мая. Недавно было сказано, что анонс назначен на 6 октября.

О Pixel 7 и Pixel 7 Pro к настоящему времени известно немало, от процессора до дизайна. Однако, новая информация периодически появляется, причём не всегда приятная.

По словам известного инсайдера Роланда Квандта, Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат конфигурации с объёмом хранилища только 128 ГБ и 256 ГБ. Это может относиться только к странам Евросоюза, а за его пределами будет ещё и версия на 512 ГБ. У нынешнего Pixel 6 Pro есть вариант с объёмом 512 ГБ, у Pixel 6 максимум 256 ГБ, пишет Phonearena.

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