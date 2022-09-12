Компания рассчитывает увеличить продажи в Европе

В этом году бренд Realme отметил свой четвёртый день рождения. Он родился в 2018 году усилиями компании Oppo и за прошедшее время успели сделать своими клиентами 140 млн человек по всему миру. На данный момент Realme является 6-й по объёму поставок смартфонов. В интервью сайту GSMArena вице-президент Realme и глава Realme International Мадхав Шет рассказал о планах на будущее.

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Realme GT 2 Master Edition в Китае стал первым смартфоном этого производителя на флагманском процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1. Теперь Realme готовит модель на более современном Snapdragon 8+ Gen 1 для продаж за пределами Китая. Это может быть глобальная версия GT 2 Master Edition, но точных сведений сейчас нет. Говорится лишь о более интересном дизайне по сравнению с конкурентами с таким же процессором.

В следующем году флагман Realme GT обещает принести улучшения внешнего вида, экрана, автономности и зарядки. Раз в год будет выпускаться смартфон с очередной цифрой в названии, но через полгода будет предлагаться обновлённый вариант этого устройства.

Компания надеется на покорение европейского рынка. Также она собирается продавать больше аудиоустройств, носимых устройств, ноутбуков и телевизоров. Ставка делается на реальные магазины, которые строятся в Европе, а также на расширение партнёрства с перевозчиками, пишет Gizmochina.

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