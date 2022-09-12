Одна из новинок имеет самую большую ёмкость аккумулятора среди айфонов всех поколений

Компания Apple в своих анонсах не любит говорить о таких мелочах, как объём оперативной памяти или ёмкость аккумуляторов представляемых устройств. Не сказала она об этом и в минувшую среду, анонсируя аппараты iPhone 14. Даже на страницах новых смартфонов на сайте Apple.com ёмкость не указана. Там лишь расплывчато утверждается, что все iPhone 14 способны работать на протяжении полного дня. Сайт Macrumors решил внести ясность в этот вопрос.

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Издание получило в своё распоряжение информацию о батареях iPhone 14 из китайской нормативной базы данных. Значения следующие:

iPhone 14: 3279 мАч

iPhone 14 Plus: 4325 мАч

iPhone 14 Pro: 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч

iPhone 13 mini прошлого года обладает аккумулятором 2406 мАч, iPhone 13 — 3227 мАч, iPhone 13 Pro —3095 мАч, а iPhone 13 Pro Max —4352 мАч. iPhone 14 Plus получил самый крупный аккумулятор в истории айфонов. При этом новый Pro Max с почти такой же ёмкостью должен работать дольше. Причина может быть в дисплее ProMotion на Pro, который поддерживает переменную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц.

В пятницу Apple начала принимать предварительные заказы на iPhone 14. Версия Plus начнёт продаваться 7 октября, а остальные три модели уже 16 сентября, пишет Gizmochina.

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