iPhone 14 Plus захотел только каждый двадцатый опрошенный

Китайские вкусы могут не распространяться на весь мир, но не обращать внимания на предпочтения самой многочисленной страны невозможно. Известный аналитик Минг-Чи Куо в Твиттере сообщил о результатах офлайн-опросов в Китае, которые говорят о популярности анонсированной на этой недели модели iPhone 14 Pro. Именно на это Apple и надеялась, разграничивая модели Pro и обычные.

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В твитах Куо говорится, что 85% предварительных заказов в Китае на аппараты серии iPhone 14 приходятся на две модели iPhone 14 Pro. Новый 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus заказали всего 5% опрошенных.

Apple говорит, что у этой модели наибольшая продолжительность работы среди новинок. Это и большой экран не сделали устройство популярным. Впрочем, с такой же диагональю есть и модель Pro с Dynamic Island, экраном ProMotion с частотой 120 Гц, процессором A16 Bionic 4 нм с почти 16 млрд транзисторов, более быстрой памятью LPDDR5 и сенсором камеры 48 Мп.

Куо напоминает, что «предварительные заказы на продукты Apple самого верхнего уровня всегда были популярнее в начале продаж. В этом году число заказов на модели Pro выше показателей прошлых лет, что отражает изменение в сегментации продуктов Apple». Эта сегментация сохранится и в будущем. iPhone 15 не Pro в следующем году получат процессор A16 Bionic этого года, а iPhone 15 Pro новый A17 Bionic на техпроцессе 3 нм.

Остаётся ждать результатов реальных продаж, в том числе в других странах. Предварительные заказы на многих рынках уже принимаются, а продажи должны стартовать 16 сентября, пишет Phonearena.

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