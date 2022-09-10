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Прогноз IDC говорит о снижении поставок ПК и планшетов до следующего года
В таком прогнозе виновата инфляция, ухудшение экономического положения покупателей и рост покупок в прошлые годы
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Если верить отчёту фирмы IDC, поставки компьютеров и планшетов значительно сокращаются, но в 2024 году вырастут. Предположительно, поставки классических компьютеров уменьшатся на 12,8% до 305,3 млн экземпляров по итогам 2022 года, а планшетов на 6,8% до 156,8 млн экземпляров. Общий рынок ПК и планшетов в следующем году просядет на 2,6%, а в через год начнёт расти.

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По данным IDC, потребительский спрос падает, в образовательных учреждениях спрос по большей части был удовлетворен, а корпоративный спрос снижается из-за падения экономики.

Сделанный прогноз является частью Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, собирающего исторические данные и тенденции из более чем 90 стран. В нём разделяются обычные ПК (включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции) и планшеты (включая планшеты со съёмной клавиатурой и классические). Поставки осуществляются по каналам сбыта или конечным пользователям.

По мере ухудшения экономической ситуации будет падать и настрой потребителей. Это станет причиной уменьшения потребительского рынка в течение шести кварталов, считает вице-президент IDC по исследованиям в области устройств и дисплеев Линн Хуанг. Восстановление экономики к следующему пику обновления устройств может помочь росту в последующие годы. Объёмы не достигнут показателей времён пандемии, а потребительский спрос будет нацелен на дорогостоящий сегмент рынка.

IDC ожидает роста поставок после 2023 года, а к 2026 году объём поставок составит около 477,7 млн. Из них 269,3 млн устройств будут в потребительском сегменте, 63,6 млн в корпоративном, 75,9 млн для малого и среднего бизнеса и 69 млн для государственных учреждений.

Спрос замедляется, но прогноз поставок остаётся выше бывшего до пандемии уровня. Рост продаж будет обусловлен постепенным восстановлением экономики и обновлением корпоративного оборудования, так как срок поддержки системы Windows 10 подходит к концу. Образовательные учреждения и гибридная работа тоже внесут вклад в рост спроса.

По статистике IDC в июле, поставки во втором квартале уменьшились на 15,3% до 71,3 млн экземпляров. Снижение зафиксировано второй квартал подряд после двух лет роста. IDC говорит о спаде больше ожидавшегося. Поставки и логистика ухудшились из-за карантина в Китае и сохраняющихся трудностей в экономике.

Lenovo, HP и Dell сохранили первые позиции, а Apple стала пятой место, сравнявшись с Asus. На четвёртое место поднялась Acer.

Объём поставок ПК в начале пандемии составлял 74,3 млн во втором квартале 2020 года. Во втором квартале 2018 и 2019 годов уровень поставок был 62,1 млн и 65,1 млн экземпляров соответственно, пишет Computerworld.

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jsth
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ахахах
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_Вежливый_Excalibur_
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