Компания Dell считает, что цепи поставок персональных компьютеров вернулись к нормальному состоянию, каким оно было до начала пандемии. При этом на рынке сервером проблема с доступностью чипов сохраняется. Такое мнение высказал финансовый директор Dell Том Свит.
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Повышенный спрос на электронику уменьшается, поэтому компонентов требуется не так много. Дефицит ослабевает, а вместе с этим снижаются и цены.
Ранее в этом месяце фирма IDC прогнозировала сокращение поставок компьютеров и планшетов. Восстановления продаж здесь ждут не раньше 2024 года. В этом винят инфляцию, экономический спад и уменьшение спроса после его роста на протяжении двух лет до этого.
На рынке серверов ситуация обстоит иначе, здесь дефицит сохраняется. Глава компании Майкл Делл говорит о сохранении у неё инфраструктурных проблем и длительных сроков выполнения заказов.
Bloomberg в пятницу со ссылкой на данные торговой и технологической финансовой компании Susquehanna International сообщила, что средний срок выполнения заказов на производство полупроводников в августе был 26,8 недель. Это только на один день меньше значения месячной давности, так что ситуация почти не изменилась.
Свит считает, что положение дел на рынке серверов начнёт улучшаться в последнем квартале, пишет Techspot.