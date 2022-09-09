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Успехи Samsung во втором квартале уменьшили лидерство Apple на рынке смарт-часов
При этом до смены лидера ещё очень далеко
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Во втором квартале года компания Apple сохранила лидерство по поставкам часов с долей 26,4%, тогда как доля Samsung только 8,9%. При этом южнокорейский производитель увеличил поставки на 58% по сравнению с этим периодом прошлого года, а поставки Apple Watch выросли на 6%, говорит статистика фирмы Canalys.

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Apple выпустила за квартал 8,4 млн часов против 7,9 млн годом ранее. Samsung произвела 2,8 млн часов вместо 1,8 млн годом ранее. Отставание от Apple сократилось с 24,1% до 17,5%, заодно Samsung обошла Huawei и стала второй.

Huawei третья с объёмом поставок 2,6 млн часов. Рост за год составил 14%, но доля сократилась с 9% до 8,3%. Индийская компания Noise четвёртая с ростом поставок на 382% с 400 тысяч часов до 1,8 млн. Доля этой компании сейчас 5,8% против 1,5% в прошлом году.

Garmin выпустила 1,7 млн часов вместо 1,9 млн и её доля сократилась до 5,5% с 7,6%.

Всего во втором квартале выпущено 31,7 млн часов, что на 25% превосходит прошлогодний показатель. Анонсированные на этой неделе новые часы Apple должны повысить это значение в последнем квартале, пишет Phonearena.

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#смарт-часы
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