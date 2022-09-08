Недавно компания Sony представила компактный флагманский смартфон Xperia 5 IV. На этом она останавливаться не собирается и готовит ещё одну новинку. Устройство будет относиться к категории игровых.
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Информация пришла из официального объявления японской компании. Она собирается выпустить новый игровой продукт Xperia 12 сентября. Это мероприятие будет показано в прямом эфире на YouTube-канале Sony Xperia в 13:00 по японскому времени. Кроме даты, никаких других сведений не сообщается. Неизвестно, что это будет за устройство, не говоря уж о его характеристиках.
На данный момент компания вскользь намекает на этот продукт хештегами вроде #BornToGame в социальных сетях. В Твиттере Sony показала небольшой тизер со словами «Рождён, чтобы наслаждаться игрой, разработан специально для профессиональных геймеров и стримеров». Возможно, новинка будет связана с игровыми консолями Playstation, но в данный момент это лишь предположение, пишет Gizmochina.
Сообщается также, что может быть представлен смартфон. Ещё один ожидается в ноябре, а именно Xperia Pro-I второго поколения с акцентом на фотографические возможности.
Sony должна представить аппарат с тремя камерами с разрешением 48 Мп каждая и улучшенными сенсорами. У одной из них будет переменная апертура от f/1,2 до f/4,0.
Все эти камеры по умолчанию будут выдавать фотографии 12 Мп. Основная камера получит сенсор IMX903 размером 1 дюйм, а сверхширокоугольная камера сенсор IMX803 1/1,3 дюйма. Камера телефото основана на сенсоре IMX557 1/1,7 дюйма, который применяется в Xperia 1 II и Xperia 5 IV, сообщает GSMArena.