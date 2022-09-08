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Apple представила смарт-часы Watch Ultra, Series 8 и SE
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В среду вечером компания Apple анонсировала семейство умных часов Watch Series 8. Оно состоит из стандартной модели, SE и нового варианта под названием Watch Ultra.

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Watch Series 8 не сделали большого шага вперёд по сравнению с прошлогодними Series 7. Появилась пара дополнительных датчиков для измерения температуры тела и уровня кислорода в крови (SpO2). Установлены модернизированный гироскоп и акселерометр, способные фиксировать автомобильные аварии и автоматически вызывать службы спасения.

Экран защищён от трещин и вырос за счёт уменьшения рамок вокруг. При этом корпус не стал больше прежнего. Экран теперь может быть постоянно активным, чтобы смотреть время быстрым взглядом без необходимости включать часы.

Продолжительность работы осталась примерно на прошлогоднем уровне, то есть около 18 часов. В системе watchOS 9 появится режим пониженного энергопотребления, с которым продолжительность работы увеличивается вдвое. Появились новые циферблаты и виджеты.

Часы поступят в продажу 16 сентября. Стоимость составляет $399 за модель размером 41 мм только с Wi-Fi и $499 с сотовой связью. Версия размером 45 мм дороже на $30.

Apple Watch SE являются более дешёвыми часами. Они мало чем отличатся от обычных Series 8, не считая отсутствия постоянно активного экрана. Размеры у этих часов 40 мм и 44 мм.

По сравнению с прошлогодним предложением экран SE стал больше на 30% за счёт уменьшения рамок, а производительность выросла на те же 30%.

В $249 и $299 обойдутся часы только с Wi-Fi и с GPS соответственно. Более крупная модель на $30 дороже.

Самыми дорогими стали часы Apple Watch Ultra. У них полностью переработанный дизайн и новая функциональность. Размер титанового корпуса 49 мм, что на 4 мм больше остальных моделей. Это позволяет выводить до восьми виджетов. Экран плоский, а титановый корпус приподнят для защиты сапфировых краёв от ударов.


Apple Watch Ultra предназначены для людей с активным образом жизни. Приподнятая функциональная кнопка упрощает работу в перчатках. Есть три микрофона, чтобы слышать голоса даже в ветреную погоду. Имеется дополнительная кнопка с другой стороны, которую можно настроить на разные задачи, вроде запуска тренировки и работы под водой. Циферблат можно переводить в ночной режим поворотом головки.

Watch Ultra представляют собой настоящий подводный компьютер с датчиками глубины и температуры воды. Часы имеют функции дорогих компьютеров для дайвинга и управляются головкой и дополнительной кнопкой. В приложении Apple Oceanic+ дайверы-любители могут планировать погружения на своем смартфоне. Часы предупредят пользователей о начале и остановке декомпрессионных перерывов при всплытии.

Защита WP100 означает возможность погружения на глубину до 100 м. Цифры рейтинга WP относятся к давлению воды на корпус, а не к глубине. Глубину 50 м эти часы точно должны выдержать.

Стоимость составляет $799, продажи начнутся 23 сентября, пишет Techspot.

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