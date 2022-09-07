Компания OnePlus не так давно выпустила смартфон на последнем флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, модель OnePlus 10T/OnePlus Ace Pro. Новые флагманы предстоит какое-то время подождать. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что сейчас ведётся работа над аппаратом на будущем чипе Snapdragon 8 Gen 2.
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Анонс может состояться ещё в этом году. Qualcomm назначила ежегодный саммит на середину ноября, где обычно и анонсируется новое поколение премиальных процессоров Snapdragon. Среди первых производителей устройств на новом процессоре по традиции будет Xiaomi. Возможно, её аппарат также будет представлен в ноябре.
OnePlus будет в числе первых, хотя она может анонсировать новинку не раньше декабря. Это опровергает прежние слухи о том, что больше флагманов в этом году компания представлять не собирается. Для сравнения, OnePlus 10 Pro в Китае был выпущен в январе нынешнего года, напоминает GSMArena.