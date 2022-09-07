Это близко к минимальному показателю за нынешний год

В ночь на среду биткоин пережил очередной спад, достигнув курса в $18620. Это вторая самая низкая его цена в нынешнем году, поскольку в июне монета стоила $17600. Как обычно, вместе с биткоином падали и другие криптовалюты. Из-за этого капитализация рынка в целом стала меньше 1 триллиона долларов.

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Биткоин на этой неделе потерял больше 6% своей стоимости. Ethereum во вторник стоил $1678, а в среду курс достигал $1493. Кризис криптовалют, стартовавший с обвала TerraUSD в мае, не заканчивается. Тогда капитализация тоже была ниже триллиона долларов. Затем был незначительный подъём, курс биткоина достигал $25000, но потом опять начался спад. Для сравнения, в ноябре прошлого года биткоин достиг максимума в $69000, а рынок криптовалют стоил $2,9 трлн.

У этого спада есть несколько объяснений, среди которых главным считается рост процентных ставок. Федеральная резервная система США неоднократно увеличивала процентные ставки в общей сложности на 2,25%, подняв инфляцию до рекордных за более чем 40 лет значений. Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что ставки будут повышаться и дальше.

Ужесточение политики ФРС укрепило курс доллара, увеличив давление на рискованные активы. Выросла и доходность 10-летних казначейских облигаций США.

Владельцы криптовалют в ближайшее время возлагают надежды на переход Ethereum на алгоритм PoS, который должен случиться в середине месяца. Это может снизить цены на видеокарты, привлечь покупателей к ETH и дать толчок рынку криптовалют в целом.

Крупнейшие майнинговые компании за второй квартал потеряли более $1 млрд, из-за чего им пришлось продавать оборудование и сокращать персонал, пишет Techspot.

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