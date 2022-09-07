Компания Google представила патч для своего браузера, закрывающий серьёзную уязвимость нулевого дня в системе безопасности, представляющую потенциальную угрозу для пользовательских устройств. Обновление доступно в версиях браузера для Windows, Mac и Linux.
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Уязвимость CVE-2022-3075 была обнаружена неназываемым исследователем безопасности, который сообщил об этом в Google. Речь идёт о некачественной проверке данных в Mojo, наборе библиотек среды исполнения. Подробностей Google не раскрывает, чтобы не упрощать жизнь хакерам.
Точно известно, что уязвимости был присвоен высокий уровень приоритета. Это означает опасность в случае её удачного применения. Исправление вошло в состав версии браузера 105.0.5195.102.
Чтобы установить обновление, следует открыть меню > Справка > О браузере Google Chrome. После установки обновления браузер нужно перезапустить. Если обновление пока отсутствует, следует проверить позже.
Chrome является самым распространённым браузером и потому самой популярной мишенью для кибератак и эксплойтов. Это относится как к самому браузеру, так и с расширениям для него, пишет Digitaltrends.