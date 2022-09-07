Первые часы от Google могут усилить конкуренцию среди производителей

В конце вторника компания Google назвала дату очередного мероприятия «Сделано Google», где ждут появления Pixel 7 и часов Pixel Watch. В аккаунте @madebygoogle в Твиттере было указано 17.00 по московскому времени 6 октября.

реклама

Как и прежние мероприятия Google с анонсом устройств, новое будет транслироваться в прямом эфире. Также оно открыто и для личного посещения, а остальные смогут посмотреть трансляцию на сайте Google Store.

В видеоанонсе мероприятия были показаны Pixel 7, Pixel Buds Pro и Pixel Watch. Google уже выпустила наушники Pixel Buds Pro ранее в этом году, так что основное внимание будет уделено смартфонам и часам.

Google подтвердила работу над Pixel 7 и 7 Pro в мае и с тех пор множество утечек данных довольно точно описали их. По внешнему виду смартфоны похожи на модели Pixel 6, хотя компания экспериментирует с новыми цветами. Должен применяться процессор Tensor 2, от 8 до 12 ГБ памяти. Pixel 7 может получить основную камеру 50 Мп и сверхширокоугольную 12 Мп. У Pixel 7 Pro вдобавок к этому будет камера телефото 48 Мп.

Pixel Watch станут первыми смарт-часами Google, что повышает интерес к ним. Часы будут с круглым экраном, вращающейся головкой в стиле Apple Watch и системой Google Wear OS. Ёмкость батареи может составить 300 мАч, процессор Samsung Exynos и 1 ГБ или 1,5 ГБ оперативной памяти, пишет Digitaltrends.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



