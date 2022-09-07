ByteDance уволила сотни сотрудников из двух игровых студий в Китае

Китайское издание South China Morning Post сообщает, что находящаяся в Пекине и известная приложением TikTok компания ByteDance сократила число рабочих мест среди разработчиков видеоигр в шанхайской студии Wushuang. После закрытия в июне 101 Studio часть сотрудников была уволены, часть переведена в другие подразделения. Уменьшено число разработчиков и в Jianang Studio в Ханчжоу.

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Игровой отдел ByteDance продолжит работать в шанхайском офисе компании. Главное внимание станут уделять поддержке ранее выпущенных игр.

Сообщения об увольнениях появились всего через три месяца после новостей о том, что компания начала вкладываться в видеоигры. В частности, она тестировала их на молодёжной аудитории во Вьетнаме и размещали мини-игры в приложении. В феврале 2021 года ByteDance запустила отдельный сайт для флагманской игровой студии Nuverse, в портфолио которой уже имеется ряд игр, включая One Piece: Blood Routes.

Инвестиции ByteDance в игровую индустрию случились в неудачное время, когда китайское правительство надумало побороться с видеоиграми. Цензоры тщательно изучают в играх каждую деталь, от сюжета до одежды персонажей, чтобы содержимое не оскорбляло культуру страны. Количество выдаваемых лицензий на новые игры сокращается, так что некоторые из них могут никогда не увидеть свет, пишет Digitaltrends.

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