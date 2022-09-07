Microsoft подтвердила Windows 11 «Experience Packs», но не название или расписание релизов Moments

Согласно постам известного инсайдера по делам Microsoft, два новых релиза системы Windows 11 могут быть выпущены один за другим. Microsoft планирует представить обновление Windows 11 22H2 уже 20 сентября или в октябре. Первое обновление Windows 11 22H2 Moment может выйти вскоре после этого.

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«Моменты» представляют собой дополнения к Windows, они будут выходить чаще других обновлений и без определённого расписания. Они входят в технологические планы Microsoft, которые предусматривают выпуск новой Windows каждые три года. Microsoft ничего этого пока не подтвердила, в том числе заменят ли Моменты стандартные осенние и зимние функциональные обновления.

Microsoft ранее подтвердила планы выпуска Experience Packs, незначительных обновлений системы. Например, такое обновление принесло виджет «Погода».

Сейчас существует три канала тестирования. Это Dev Channel для экспериментального кода, который может в итоге и не быть выпущен. Это Release Preview, близкий к окончательному коду. И это бета-канал, нечто промежуточное между первыми двумя. Именно в бета-канале можно опробовать будущее обновление Момент в сборках 228xx.

Версия Windows 11 22H2 Release Preview не содержит вкладок в проводнике, хотя их там ждали. Они могут появиться в Moment 1. Версия Windows 11 22H2 Moment 2 может быть представлена в начале 2023 года, пишет PCWorld.

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