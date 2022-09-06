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Анонсированы смарт-часы Realme Watch 3 Pro с экраном AMOLED
Свыше 110 спортивных режимов и стоимость от $63
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Во вторник среди прочих устройств компании Realme были представлены смарт-часы Watch 3 Pro. Это более дорогостоящая версия часов Watch 3, анонсированных в середине лета. Здесь появился экран AMOLED, пришедший на смену IPS. Имеется поддержка GPS для отслеживания местоположения и звонков через Bluetooth, что встречается в смарт-часах всё чаще.

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Watch 3 Pro станут конкурентами часам таких производителей, как Amazfit, Redmi и других в этой ценовой категории. У них квадратный экран с кнопкой на правом краю. Доступны чёрный и серый цветовые варианты стоимостью $63.

Размер экрана составляет 1,78 дюйма при разрешении 368 × 448 пикселей, яркости 500 нит и возможности держать его постоянно включенным. Ширина силиконового ремешка равна 22 мм.

Автономный GPS с пятью системами GNSS предназначается для точного отслеживания, позволяя обходиться для этого без подключения к смартфону. Имеется акселерометр, датчик сердечного ритма и мониторинг насыщения крови кислородом SpO2.

Доступна поддержка свыше сотни спортивных режимов, таких как бег в помещении и на открытом воздухе, бокс, гольф, силовые тренировки, йога, велосипед и многое другое. Корпус получил защиту от воды и пыли IP68. Поддерживается стандарт Bluetooth 5.3, микрофон и динамик.

Ёмкость батареи составляет 345 мАч, что должно дать до 10 дней без подзарядки. На зарядку от нуля уходит два с половиной часа, сообщает 91mobiles.

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#realme #смарт-часы
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