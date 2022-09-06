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Во вторник в Китае состоялся официальный анонс смартфонов Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro. Их отличительными чертами стали поддержка технологии XMAGE, сверхнадёжное стекло Kunlun и операционная система HarmonyOS 3.0.

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Сразу скажем, что модель Mate 50 стоит от 4999 юаней, Mate 50 Pro от 6799 юаней. Есть также Mate 50 RS Porsche Design от 12999 юаней.

В плане внешнего вида серия Huawei Mate 50 сохранила черты прошлых лет. Mate 50 получил плоский экран OLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2700 х 1224. Частота обновления достигает 90 Гц, частота дискретизации 300 Гц. Дисплей способен показать 1,07 млрд цветов, поддерживает HDR/HDR Vivid, есть лицевая разблокировка и сканер отпечатков внутри. Ёмкость аккумулятора 4460 мАч, вес устройства 202 г.

Модель Pro получила экран размером 6,74 дюйма с частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц, 1,07 млрд цветов. Здесь тоже есть HDR/HDR Vivid, аккумулятор вырос до 4700 мАч, вес до 205 г.

Huawei Mate50 RS Porsche снова выполнен в стиле суперкара. Остался прежним ромбовидный дизайн задней камеры и корпус из керамики. Что касается модели Mate 50E, это аналог Mate 50 с процессором попроще, а именно Snapdragon 778G 4G.

Во всех новых аппаратах установлено стекло Kunlun. Оно «изготовлено в процессе 24-часовой плавки при температуре 1600 градусов». Кусок этого стекла содержит сотни миллиардов высокопрочных нанокристаллов, повышающих защиту от ударов и падений. Кроме Mate 50E, все аппараты работают на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.

Флагманы Huawei стали первыми потребительскими смартфонами с поддержкой спутниковой связи Beidou. Это означает возможность оставаться на связи вдали от сотовых вышек. Все аппараты имеют зарядку 66 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 7,5 Вт.

После многих лет разработки Huawei представила технологию обработки изображений XMAGE. В её основе лежат «свет, машина, электричество и вычисления». Huawei называет XMAGE будущим мобильной фотографии, обещая реализм, ощущение увлажнения, прозрачности и дыхания.

Mate 50 обладает сверхширокоугольной камерой 13 Мп f/2.2. Есть камера телефото-перископ 12 Мп (RYYB, 5-кратный оптический зум, f/3,4, оптическая стабилизация изображения, 100-кратный зум, диапазон: 13–1350 мм) и ультраоптическая камера 50 Мп (RYYB, f/1,4-f/4.0, лазерный сенсор фокусировки, 10-канальный мультиспектральный сенсор).

Mate50 RS Porsche

Mate 50 Pro получил сверхширокоугольную камеру 13 Мп, 64 Мп камеру телефото-перископ с 200-кратным зумом и супероптическую переменную камеру 50 Мп. Основная камера на всех аппаратах предлагает большую апертуру f/1.4 и сверхчувствительный сенсор.

Спереди разрешение камеры 13 Мп. Она поддерживает интеллектуальную переменную сверхширокоугольную съёмку в диапазоне 78–100 градусов. Спереди же находится 3D-камера глубины ToF.

Серия Huawei Mate 50 впервые предлагает технологию сжатия данных Super Space Storage, способную сэкономить до 20 ГБ дискового пространства. Работают устройства на системе HarmonyOS 3.0, сообщает Gizchina.

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#смартфоны #huawei
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