Экран HD+, почти чистая Android 12 и не только

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Помимо аппаратов Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G компания Xiaomi представила модель Redmi A1. Она стала первым представителем новой линейки недорогих смартфонов под этим брендом.

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Redmi A1 обладает экраном LCD размером 6,52 дюйма с разрешением 1600 х 720 и вырезом под камеру. Он работает на процессоре MediaTek Helio A22 с памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1.

Поскольку производительность устройства невысока, оболочка MIUI отсутствует и установлена близкая к чистой Android 12. Это может стать плюсом для некоторых потенциальных покупателей.

Сзади находятся две камеры с основной 8 Мп и вспомогательной 2 Мп. Разрешение передней камеры 5 Мп. Среди других характеристик поддержка двух SIM-карт 4G, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, разъём для наушников и слот для карт памяти. Ёмкость батареи 5000 мАч с зарядкой 10 Вт и зарядным устройством в комплекте поставки.

Redmi A1 существует в одной конфигурации 2/32 ГБ по цене $81 в светло-голубом, чёрном и светло-зелёном цветах, пишет Gizmochina.

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