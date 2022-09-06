Устройство на Snapdragon 870 с внушительной батареей 10000 мАч

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В августе компания Xiaomi у себя на родине анонсировала планшет Pad 5 Pro 12.4. Тогда предлагались разновидности с объёмом оперативной памяти 6, 8 и 12 ГБ. Теперь представлена новая конфигурация для китайских покупателей.

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Прежние варианты в Китае стоили 2799, 3299 и 3999 юаней соответственно. На выбор есть чёрный, серебристый и зелёный цвета.

Новая модификация получает объём памяти 8/128 ГБ. Её стоимость может быть 2999 юаней, что пока не было подтверждено официально.

Планшет обладает экраном IPS LCD размером 12,4 дюйма 1600 х 2560 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит. Есть Dolby Vision и защитное покрытие Gorilla Glass 3.

Работает этот планшет на Snapdragon 870. Тип памяти у него LPDDR4x, карты памяти не поддерживаются. Применяется система Android 12 с интерфейсом MIUI Pad 13.

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Разрешение передней камеры составляет 20 Мп. Сзади главная камера 50 Мп, сенсор глубины 2 Мп и светодиодная вспышка. Ёмкость батареи составляет 10000 мАч при зарядке 67 Вт. Для вывода звука предлагаются четыре динамика, не забыта и поддержка стилуса, пишет Gizmochina.