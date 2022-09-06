Компания Honor продолжает регулярно анонсировать новые устройства у себя на родине, надеясь увеличить свою долю рынка смартфонов. В настоящее время ожидается появление очередных моделей серии X.
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Во вторник компания опубликовала рекламный плакат, согласно которому аппараты серии Honor X40 будут анонсированы в Китае 15 сентября. На тизере написано «New Leap Level Benchmark», что намекает на высокую производительность новых устройств. Спецификации пока официально названы не были.
Директор по маркетингу Honor Цзян Хайрон рассказал, что по всему миру набралось уже более 100 млн обладателей смартфонов серии X. Также было сказано, что в недалёком будущем компания выпустит юбилейный аппарат линейки Honor X.
Ранее появлялись сведения, согласно которым X40 получат экраны OLED производства компании BOE. Среди моделей будет Honor X40 Max с зарядкой мощностью 40 Вт, пишет Gizmochina.