Сервис утверждает, что это ложь

На хакерских форумах появились сведения о получении доступа к исходному коду приложения TikTok и данным более чем миллиарда пользователей, но сервис опровергает эту информацию. В заявлении в Твиттере компания говорит, что «не нашла доказательств взлома системы безопасности» после проведённого расследования. Также было сказано, что опубликованный хакерами исходный код «совершенно не связан с исходным кодом серверной части TikTok».

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Заявления о возможном взломе были распространены среди специалистов по информационной безопасности после появления сообщения на хакерском форуме. В нём говорилось, что у злоумышленника есть база данных с более чем двумя миллиардами записями в TikTok и WeChat. Эти данные якобы были взяты с облачного сервера.

Предполагаемые хакеры опубликовали образец кода данных TikTok, но они оказались и без того общедоступными. Таким образом, достоверных подтверждений взлома предъявлено не было.

Всё это происходит спустя несколько дней после того, как специалисты Microsoft рассказали об обнаружении «серьёзной уязвимости» в приложении TikTok на Android, подвергающей риску миллионы аккаунтов. Microsoft рассказала, что уязвимость была устранена менее чем через месяц после передачи данных в TikTok в феврале, пишет Engadget.

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