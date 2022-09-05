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В первый понедельник осени состоялся анонс смартфонов Poco M5 и Poco M5s в начальной ценовой категории. Это устройства на чипах MediaTek Helio серии G и с аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч.

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M5 оборудован экраном LCD с диагональю 6,58 дюйма и разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Экран защищён Gorilla Glass и содержит камеру 5 Мп.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп f/1.8. Рядом камера макро 2 Мп f/2.4 и сенсор глубины 2 Мп f/2.4.

Helio G99 является первым чипом этого семейства на техпроцессе 6 нм TSMC. У него два ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 2 ГГц. Poco M5 предлагает 4 ГБ и 6 ГБ памяти LPDDR4X и 64 ГБ и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Есть поддержка карт microSD.

Работает аппарат на MIUI 13 поверх системы Android 12. Вес у него внушительный и составляет 201 г благодаря аккумулятору 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Задняя панель пластиковая с кожаной отделкой. Есть три цветовых варианта: чёрный, зелёный и жёлтый. Версия 4/64 ГБ стоит 189 евро, 4/128 ГБ 209 евро, 6/128 ГБ 229 евро. Первые покупатели 6 сентября получат скидку в 20 евро.

Poco M5s получил экран AMOLED 6,43 дюйма с частотой лишь 60 Гц. У него процессор Helio G95 12 нм, впервые представленный почти два года назад.

M5s обладает основной камерой 64 Мп f/1,8, сверхширокоугольной 8 Мп f/2,2 с углом обзора 118 градусов. Дополняют картину камера макро и сенсор глубины по 2 Мп. Передняя камера обладает разрешением 13 Мп.

Аккумулятор здесь такой же, но мощность зарядки 33 Вт. Имеется поддержка NFC, сканер отпечатков сбоку, разъём 3,5 мм и стандарт защиты IP53. Poco M5s работает на последней версии MIUI 13 на Android 12.

Эта модель доступна в сером, белом и синем цветах в интернет-магазинах вроде Amazon, AliExpress и т. д. Цена стартует от 209 евро за 4/64 ГБ, 229 евро за 4/128 ГБ и 249 евро за 6/128 ГБ. Самые расторопные тоже получат скидку 20 евро, пишет GSMArena.

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