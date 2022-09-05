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Анонсирован смартфон Vivo Y22 с экраном 90 Гц
Процессор Helio G85 и две задние камеры с основной 50 Мп
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Компания Vivo в начале недели решила представить смартфон Vivo Y22. Это аппарат с привычным вырезом на экране под камеру и защищённой от пятен и отпечатков задней панелью.

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Размеры устройства равны 164,3 х 76,1 х 8,38 мм при весе примерно 180 г. Диагональ панели LCD составляет 6,55 дюйма при разрешении HD+ и частоте 90 Гц. Используется уже совсем не новая операционная система Android 11 с оболочкой FunTouchOS 12 сверху.

Разрешение передней камеры 8 Мп. Сзади основная камера 50 Мп, рядом камера макро 2 Мп и светодиодная вспышка. Спереди и сзади поддерживается режим ночной съёмки, портретная съёмка, эффект Боке, макро, панорамная, интервальная съёмка и автофокусировка на глазах.

Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G85. Доступно 4/6 ГБ оперативной памяти и хранилище 64/128 ГБ, а также виртуальная оперативная память в количестве до 2 ГБ. Можно при желании установить карту памяти microSD.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Среди других характеристик 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, разъём 3,5 мм, лицевая разблокировка, сканер отпечатков сбоку и защита коруса IPX4/X5 .

Базовая модель 4/64 ГБ стоит в Индонезии $161, цена версии 6/128 ГБ не была названа. Доступны синий, зелёный и бирюзовый цветовые варианты, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
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