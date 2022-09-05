На этой неделе компания Apple анонсирует линейку смартфонов iPhone 14 и новое поколение смарт-часов. Тогда же может быть представлено второе поколение наушников AirPods Pro.
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Источником данных стал информационный бюллетень Power On от автора Bloomberg Марка Гурмана. В среду состоится анонс четырёх моделей iPhone 14. Тогда же будет представлено 10-е поколение планшетов iPad, новый iPad Pro 2022 и Apple Watch 8.
Сейчас известно, что AirPods Pro 2 предложат активное шумоподавление, как у наушников первого поколения, а ещё режим прозрачности. Ожидается значительное увеличение продолжительности работы между подзарядками. Первые AirPods Pro выдерживали более 24 часов воспроизведения звука и 18 часов в режиме разговора, если считать заряд чехла.
Были слухи, что в AirPods Pro 2 не будет привычной рукоятки. Может уменьшиться размер зарядного чехла, который при этом научится издавать звук, когда его ищут в приложении Find My, пишет Gizmochina.