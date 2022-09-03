Dell обещает отремонтировать пострадавшие устройства

Компания Dell недавно представила ноутбук XPS 13 Plus с впечатляющими спецификациями, среди которых твердотельный накопитель с интерфейсом NVMe и экран OLED, а также ряд функциональных клавиш с емкостным сенсорным управлением. Первые обладатели ноутбука сделали неприятное открытие: дисплеи у них выпадают из корпуса и могут сломаться.

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Dell XPS 13 и XPS 13 Plus представили несколько месяцев назад. Экраном OLED обладает версия Plus. Обе ноутбука тонкие и лёгкие, но экраны сидят в этих тонких корпусах не слишком плотно.

Экран держится в рамке на клею, который высыхает, теряет свои свойства и экран выпадает со своего места. На Reddit владельцы XPS 13 Plus пишут, что клей может и повредить экран. У некоторых перестаёт работать сенсор, есть проблемы с цветом или экран вообще выходит из строя. У обозревателей с сайта Verge экран XPS 13 Plus сломался вскоре после завершения тестирования.

Dell постаралась связалась с обладателями ноутбуков, произведённых в определённые даты. Она собирается заменить экраны до того, как клей ослабнет или экран выйдет из строя.





Dell утверждает, что при производстве XPS 13 Plus уже не используется применявшийся ранее клей. У модели не Plus никаких неполадок с экранами не найдено, пишет Techspot.

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