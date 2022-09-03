Компания Samsung сообщила об очередном инциденте с кибербезопасностью. Происшествие в начале нынешнего года стало причиной того, что хакеры получили доступ к исходному коду аппаратов Galaxy. Теперь же хакеры добрались до персональной информации некоторых клиентов.
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При этом Samsung уверяет, что номера социального страхования, кредитных и дебетовых карт в чужие руки не попали. Украдены могли быть имена, контактная и демографическая информация, дата рождения и сведения о регистрации продукта». Число пострадавших клиентов не называется, некоторые из них сейчас получают уведомления о происшествии по электронной почте.
Samsung рассказала, что посторонний получил несанкционированный доступ к её системам в конце июля. В начале августа стало известно, что злоумышленник получил сведения о клиентах, но пользовательские устройства остались нетронутыми. Samsung уверяет, что предприняла шаги для защиты и привлекла стороннюю фирму по кибербезопасности. Также компания обратилась в правоохранительные органы. Пользователям никаких действий предпринимать не нужно, сообщает Engadget. Однако, следует внимательно следить за приходящими электронными письмами от неизвестных отправителей и проверять свои аккаунты на предмет подозрительной активности.