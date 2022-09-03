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SSD должны дешеветь и дальше вместе с падением цен на чипы NAND
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Главное внимание среди компьютерных комплектующих привлекают к себе видеокарты, но не стоит забывать и о других компонентах. Например, стоимость твердотельных накопителей тоже снижается. Причина в том, что цены на чипы флэш-памяти NAND за последние время упали на 35%.

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Аналитическая компания TrendForce в своём очередном исследовании обнаружила, что рынок флеш-памяти NAND не демонстрирует привычного сезонного роста спроса. Отсутствие роста привело к избытку складских запасов чипов, так что производителям приходится снижать цены, чтобы избавиться от этих запасов.

TrendForce пересмотрела прогноз на контрактные цены на пластины NAND. Раньше компания прогнозировала спад цен в третьем квартале на 15-20%,  а теперь на 30-35%. Предположительно, это приведёт к уменьшению стоимости накопителей в магазинах.

Как и в остальных случаях, рынок флеш-памяти NAND переживает возврат к показателям до пандемии и бума криптовалют. Тогда объём производства наращивали и переходили на технологии с более чем 128 слоями памяти.

В последнее время спрос на ноутбуки, смартфоны, компьютеры и прочую электронику заметно снизился. Покупатели экономят в связи с непростой экономической ситуацией во многих странах, где растут цены на электричество, газ и товары повседневного потребления.

TrendForce считает, что в преддверии последнего квартала производители постараются любой ценой сохранить свою долю рынка, что ещё сильнее усложняет ситуацию с избыточным предложением. Итогом этого может стать новое снижение цен на пластины NAND в четвёртом квартале ещё на 20%.

Когда ситуация стабилизируется, можно только гадать. TrendForce полагает, что и в следующем году потребители не будут совершать лишних покупок, что может помешать восстановлению отрасли.

Желающие купить новые SSD SATA или NVMe могут подождать до последнего квартала, когда цены должны стать ниже нынешних, сообщает Techspot.

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#ssd #nand
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