Apple перестала выпускать регулярные обновления для iOS 12 в момент релиза iOS 15

В старых моделях iPhone и iPad обнаружилась уязвимость, которую уже успели применить на практике. Чтобы этого не повторилось, Apple выпустила обновление для iOS 12 на затронутых устройствах.

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Компания в документе поддержки от 31 августа рекомендует скачать и установить обновление iOS 12.5.6. Без него злоумышленник может запустить вредоносный код через уязвимость в WebKit. Эта технология позволяет отображать веб-страницы внутри приложений. Проблему обнаружил неназываемый исследователь.

Аналогичная проблема на более современных устройствах была закрыта обновлением iOS 15 в августе. К старым моделям на iOS 12 относятся iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch 6. Для установки обновления на них нужно открыть Настройки > Общие > Обновление ПО.

iOS 12 была представлена в 2018 года. Предыдущее обновление безопасности для неё вышло в сентябре прошлого года, сообщает Gizchina.

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