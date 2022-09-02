Пользователи Твиттера много лет просили дать возможность редактировать твиты. В 2018 году стали появляться слухи о том, что бывший генеральный директор компании Джек Дорси рассматривает возможность удовлетворить эту просьбу. Только в нынешнем апреле Twitter официально подтвердил начало работы над этой опцией. Правда, в итоге пока существуют кое-какие подводные камни.
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На скриншоте показан текст, согласно которому твит был обновлён после публикации, и указано время редактирования. Если нажать на время, можно посмотреть историю редактирования с прошлыми версиями твитов и временем их создания.
Twitter говорит, что сейчас твиты можно редактировать только «несколько раз» в течение 30 минут после публикации. Пока эта возможность тестируется только внутри компании, а у пользователей Twitter Blue она появится в конце сентября.
Twitter Blue представляет собой платную подписку стоимостью $4,99 в месяц. Быть может, в будущем редактирование станет бесплатным для всех. Пока же тестирование начнётся в одной стране и будет постепенно расширяться.
Отредактированные твиты в будущем можно будет увидеть всем, но сейчас эта функция тестируется только среди разработчиков, а потом тоже станет доступной в Twitter Blue, пишет Neowin.